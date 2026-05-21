Info zur «Sommergmeind»

Die SVP Ortspartei Gipf-Oberfrick lädt Mitglieder, Sympathisanten und Interessierte zur Generalversammlung am Mittwoch, 27. Mai, 19.30 Uhr im Adler in Gipf-Oberfrick ein. Im Anschluss an die GV, 20 Uhr, Info und Austausch mit Gemeinderat Rainer Kunz zu den Traktanden der ...