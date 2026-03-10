Immobilien
Individualbesteuerung: Schweiz überstimmt Aargau

  10.03.2026 Aargau
Auch das Fricktal war mehrheitlich gegen die Einführung der Individualbesteuerung. Zugestimmt haben Kaiseraugst, Mumpf, Olsberg, Rheinfelden und Stein. Grafik zVg
Demokratie heisst, die Mehrheit entscheidet. Dies gilt für einmal auch für den Kanton Aargau. Dieser lehnte zwar die Einführung der Individualbesteuerung mit 51 Prozent ab, die übrige Schweiz sieht dies aber anders und stimmte mit 54 Prozent zu. 

Walter Herzog

