Indianische Spiritualität heute

  20.11.2025 Rheinfelden

Die indigenen Völker Nordamerikas schauen auf einen langen Leidensweg zurück. Ihr Land wurde gestohlen. Ihre Kultur wurde beinahe zerstört. Doch seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts haben sie den Kampf um ihr Erbe und ihre Rechte wieder aufgenommen. Der Rheinfelder ...

