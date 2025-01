IN ZEIHEN UND EFFINGEN UNTERWEGS

Am Samstag, 4. Januar, waren in Zeihen und Effingen acht Kinder als Sternsinger unterwegs, um den Menschen den Segen zu bringen. Am Morgen um 10 Uhr starteten die motivierten Mädchen und Buben in zwei Gruppen, nachdem sie von Diakon Andreas Wyland den Segen erhalten haben. Sie wurden an diesem Tag an sehr vielen Türen herzlich empfangen und zogen fröhlich von Haus zu Haus. So ein Tag ist aber lang und darum durften sich die Kinder in einer wohlverdienten Pause bei einem gemeinsamen feinen Zmittag stärken, welches Bea und Hans Bucher extra für sie gekocht hatten. Dieses Jahr stand die Sternsingeraktion unter dem Motto «Erhebt eure Stimme!» und die Kinderrechte standen im Fokus. Die Kinder haben an diesem Tag 1632 Franken gesammelt, die nun anderen Kindern auf der ganzen Welt zugutekommen. Das Sternsinger-Team bedankt sich für die offenen Türen, die freundlichen Worte und für jede Spende. Und von Herzen danken sie nochmals allen Kindern, die mitgemacht haben, sowie deren Eltern für die Unterstützung. «Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Es ist so schön, dass ihr euch ohne Gegenleistung für das Wohl eurer Mitmenschen einsetzt.» (mgt) Foto: zVg