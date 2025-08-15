Ab dem 22. August ist in der Johanniterkapelle in Rheinfelden die Ausstellung «In wachsenden Ringen» zu sehen. Wie kommen Urs Moser (Skulpturen) und Peter Heusi (Bilder+Installationen) aus Rifferswil dazu, ihre Kunst in der Rheinfelder Kapelle zu zeigen? Seit Jahren sind die beiden mit ...

Ab dem 22. August ist in der Johanniterkapelle in Rheinfelden die Ausstellung «In wachsenden Ringen» zu sehen. Wie kommen Urs Moser (Skulpturen) und Peter Heusi (Bilder+Installationen) aus Rifferswil dazu, ihre Kunst in der Rheinfelder Kapelle zu zeigen? Seit Jahren sind die beiden mit Rheinfelden auf unterschiedliche Art und Weise verbunden und haben entdeckt, dass ihnen in der Johanniterkapelle eine sakrale Energie entgegenkommt, welche mit ihrer Kunst in eine spannende Kommunikation treten kann. Kunst ist für sie ein Medium, sich der Welt und dem Leben in aller Schönheit und Tragik zu nähern. Die Vernissage ist am Freitag, 22. August, um 16 Uhr. (mgt)