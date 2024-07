Hoher Sachschaden durch Vandalismus und Brandstiftung in Stein

Schulhaus in Stein wurde zum Ort von Zerstörungswut

Wie die Gemeinde Stein am Dienstagmorgen mitteilte, kam es am Wochenendes vom 15./16. Juni zu grossem Vandalismus in der Schulanlage. «Kinder und Jugendliche sind in den alten Teil des Schulhauses A eingedrungen, welches derzeit saniert und umgebaut wird.» Dabei wurden Möbel zerstört, der grosse Wandspiegel im Musikzimmer und zahlreiches Geschirr zerschlagen. Neues Baumaterial und Baustelleneinrichtungen wurden zerstört. Ausserdem, so hält die Gemeinde weiter fest, wurden an mehreren Stellen im Gebäude Feuer gelegt. «Über den Rauch haben sich Schadstoffe im Gebäude verteilt. Dies machte eine teure Baureinigung durch Spezialisten notwendig.» Aufgrund der Kontaminierung mit dem giftigen Rauch musste neues Baumaterial entsorgt werden. «Es ist unfassbar, welche Zerstörungswut am slowUp-Wochenende in unserem Dorf ausgelebt wurde», so Gemeinderat und Verwaltung.



Sachschaden von über 100000 Franken

Sie fügen an: «Die gute Nachricht ist, die Kantonspolizei konnte die mutmassliche Täterschaft rasch ermitteln. Wir gehen mittlerweile von einem Sachschaden von über 100000 Franken aus.» Mit den Schäden befassen sich laut Gemeinde drei Versicherungsgesellschaften, welche sich bei den Tätern beziehungsweise deren Eltern sicher schadlos halten werden. «Dazu kommen die Konsequenzen, welche sich aus dem Strafverfahren ergeben werden. Der personelle Aufwand für die Gemeindemitarbeiter für die Schadensermittlung und -beseitigung ist enorm. Es ist offensichtlich, dass ein solches Ereignis für den termingerechten Baufortschritt nicht förderlich ist», hält der Gemeinderat bedauernd fest. (mgt)