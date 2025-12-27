In seiner ganzen Pracht

Ein Bild nach dem anderen wurde im Advent aufgedeckt und ins Licht gerückt. Seit Heiligabend sind sie nun alle zu bewundern, die Adventsfenster am Primarschulhaus in Frick mit all den liebevoll gestalteten Details. Das Gesamtkunstwerk auf dem Areal der Schule Dorf an der Schulstrasse ist noch bis zum 6. Januar 2026 zwischen 17 Uhr und 24 Uhr zu sehen. (sir)