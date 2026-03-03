Mit dem Motto «ab ins Weltall» machten sich kürzlich 41 Kinder und Jugendliche mit ihren Leitern und dem Küchenteam auf nach Sedrun. Wegen eines Fasnachtsumzugs in Trun dauerte die Fahrt dieses Jahr zwei Stunden länger als geplant. Am ...

Schneesportlager Oeschgen

Mit dem Motto «ab ins Weltall» machten sich kürzlich 41 Kinder und Jugendliche mit ihren Leitern und dem Küchenteam auf nach Sedrun. Wegen eines Fasnachtsumzugs in Trun dauerte die Fahrt dieses Jahr zwei Stunden länger als geplant. Am Reiseziel angekommen konnten die Kinder mit ihrem Gepäck zu ihrem zugeteilten Zimmer. Nach einer kurzen Einrichtungszeit ging es weiter in die nahegelegene Turnhalle. Dort tobten sich alle nach Herzenslust aus. Nach einem späten Nachtessen gingen alle schlafen.

Bei schönstem Wetter ging es am nächsten Tag zum ersten Mal auf die Skipiste. In diesem Jahr waren viele Anfänger, die das erste Mal auf dem Snowboard oder auf den Ski standen, dabei. Am Ende der Lagerwoche konnten alle selbständig fahren!

Bis am Dienstag war das Wetter mit Ausnahme von ein paar Wolken immer schön zum Fahren. Am Mittwochnachmittag wurden durch den starken Wind im Tal einige Lifte geschlossen, daher entschloss sich die Gruppe, den schneefreien Nachmittag vorzuverlegen. Die Kinder hatten die Wahl zwischen der Badi Bogn oder Bouldern im Center Fortuna.

Bei rauer Wetterlage fand am Donnerstag das Skirennen in Dieni statt. Alle Rennfahrerinnen und Rennfahrer konnten, trotz Nervosität, einen guten Lauf für die Zeitmessung realisieren. Wetterbedingt verbrachten alle den erneut stürmischen Nachmittag an der Fasnacht in Sedrun oder im Gruppenraum mit verschiedenen Gesellschaftsspielen. Am Abend war der «Bunte Abend» angesagt und es trafen sich alle Lebewesen der Galaxie zu einer Mega-Party.

Am letzten Morgen schien dann nochmals die Sonne. Die Zimmer wurden ausgeräumt und das Material zur Abreise bereitgestellt. Bei traumhaftem Wetter konnten alle vor der Abreise noch ein paar Abfahrten geniessen. Gestärkt durch einen Lunch aus der Lagerküche und gesponserten Pommes im Restaurant, traten die Oeschger Kinder ins Fricktal zufrieden die Heim reise an. (mgt)