Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

In Sedrun

  03.03.2026 Oeschgen
Auch das teilweise schlechte Wetter konnte der Stimmung im Schneesportlager der Oeschger keinen Abbruch tun. Foto: zVg
Auch das teilweise schlechte Wetter konnte der Stimmung im Schneesportlager der Oeschger keinen Abbruch tun. Foto: zVg

Schneesportlager Oeschgen

Mit dem Motto «ab ins Weltall» machten sich kürzlich 41 Kinder und Jugendliche mit ihren Leitern und dem Küchenteam auf nach Sedrun. Wegen eines Fasnachtsumzugs in Trun dauerte die Fahrt dieses Jahr zwei Stunden länger als geplant. Am ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote