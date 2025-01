IN SCHWADERLOCH UNTERWEGS

Am 5. Januar machten sich in Schwaderloch vier Sternsingergruppen auf den Weg, um die Botschaft der Heiligen Nacht zu verkünden: «Gottes Sohn hat Licht und Hoffnung in die Welt gebracht». Die Sternsinger wollen mit dieser Aktion Kindern in Kenia und Kolumbien zu ihren Rechten verhelfen. Jedes Kind sollte das Recht auf Bildung, Spiel und Freizeit haben, auf gesundheitliche Versorgung und Fürsorge, Meinungsäusserung, Schutz vor Gewalt und Gleichberechtigung, damit eine Zukunft möglich ist. Mit Freude zogen die Kinder von Haus zu Haus und waren begeistert bei der Sache. Sie freuten sich über das Wohlwollen und die Grosszügigkeit der Dorfbewohner. Leider schafften sie es nicht ganz, alle Haushalte zu besuchen, denn durch den vielen Schneematsch hatten manche nasse und kalte Füsse und froren nach zweieinhalb Stunden Marsch. Ein Vergeltsgott allen Spendern, es kam ein erfreulicher Betrag zusammen von 2097.10 Franken sowie 47.65 Euro. (mgt) Foto: zVg