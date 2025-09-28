In Schwaderloch bleibt alles beim alten

In Schwaderloch wird der Gemeinderat in der heutigen Zusammensetzung auch für die Geschicke der Gemeinde während der Amtsperiode 2026/2029 verantwortlich sein.

Bei einem absoluten Mehr von 87 Stimmen wurden Alex Meyer mit 174, Peter Schenk mit 156, Michael Schneider mit 173, Roger Weber und David Kramer mit je 171 Stimmen wiedergewählt.

Mit 168 Stimmen wurden Alex Meyer als Gemeindeammann und mit 139 Stimmen Peter Schenk als Vizeammann in ihren Ämter für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

Die Stimmbeteiligung betrug 45,7 Prozent. (sh)