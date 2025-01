Am vergangenen Samstag waren die Sternsinger in Laufenburg unterwegs. Eine Schar von kleinen und grossen Königinnen und Königen war voller Energie für den guten Zweck unterwegs. Trotz eisiger Kälte zogen sie tapfer durch die Strassen und haben während nur drei Stunden den stolzen Betrag von 3332.80 Franken gesammelt. In dieser Zeit sind sie vielen netten Menschen mit einem Herz für die gute Sache begegnet. Zum Abchluss gab es wie jedes Jahr ein feines Spaghettiessen, zubereitet vom Pfarreirat. Ein Dankeschön geht an Pater Solomon, Pater Isidore und Pfr. Plumhof für die Aussendung und natürlich an alle Kinder und Beteiligten. In der Kirche «Johannes der Täufer» werden in den nächsten Tagen noch gesegnete «Segensaufkleber» für die Haustüren aufliegen. Diese dürfen gerne abgeholt werden. (mgt) Foto: zVg