In jeder Kugel steckt ein Wunsch

Weihnachtsaktion für bedürftige Kinder

Weihnachten lässt Kinderaugen leuchten. Für ganz viele Mädchen und Buben gehören Geschenke einfach dazu. Doch es gibt Familien, die sich keine oder nur sehr kleine Geschenke leisten können. Manche Wünsche bleiben unerfüllt. Genau da setzen die Pfarreien Kaisten/Ittenthal, Laufenburg, Sulz sowie Mettau /Gansingen, zusammen mit dem Regionalen Sozialdienst Laufenburg an und möchten auch in diesem Jahr Hoffnung schenken. Ab dem ersten Advent schmücken von Kindern liebevoll bemalte Weihnachtskugeln die Christbäume in den Kirchen dieser Pfarreien. Jede Kugel trägt den persönlichen Wunsch eines Kindes – oft klein, doch mit grosser Bedeutung.

Wer gerne einen dieser Wünsche erfüllen möchte, kann eine Wunschkugel in den Kirchen von Kaisten, Laufenburg, Sulz, Mettau oder Gansingen abholen. Der weitere Ablauf ist vor Ort auf einem Informationsblatt genau erklärt.

«Mit jeder erfüllten Wunschkugel schenken Sie einem Kind ein Stück Weihnachtsfreude. Im Namen der Kinder danken wir Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung», so die Organisatorinnen der diesjährigen Wunschkugel-Aktion. (mgt)