IN HÖCHSTEN TÖNEN

Am kantonalen Musiktag in Oberrüti präsentierte sich die Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten (MGCW) mit dem Marsch «Eidgenossen» dem Publikum am Strassenrand. Später gab die MGCW ihr Konzertstück «Diagram» zum Besten. Sichtlich begeistert, würdigten die Zuhörenden diese Leistung mit kräftigem Applaus, und auch der Juror hatte lobende Worte für den Dirigenten, Bence Tóth, die Solisten und den ganzen Verein. Am Festakt wurden gleich drei Veteranen aus den Reihen der Wegenstetter geehrt: Martin Eberle für 35 Jahre aktives Musizieren zum eidgenössischen Veteranen, Markus Schreiber und Paul Schreiber für 50 Jahre aktives Musizieren zu kantonalen Ehren-Veteranen. Speziell war dabei, dass aufgrund der Ehrung des Fähnrichs die Vereinsfahne statt vom ältesten Aktivmitglied vom jüngsten Aktivmitglied, Janis Bracher, ins Festzelt getragen wurde. Als die MGCW erfuhr, dass ihre 83,75 Punkte von der Marschmusik für den 4. Schlussrang reichten, war das Fest perfekt. Ein Fest, das am Folgetag mit einer Musikreise nach Luzern seinen Abschluss fand. (mgt) Foto: zVg