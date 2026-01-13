Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

In Hochlage und ohne Enteignung

  13.01.2026 Frick
Auf der Nordseite des Fricker Bahnhofs (rechts der Gleise) wird die Tonwerke Keller AG auf ihrem Grundstück 56 bis 58 Abstellplätze erstellen und bewirtschaften. Foto: Simone Rufli
Auf der Nordseite des Fricker Bahnhofs (rechts der Gleise) wird die Tonwerke Keller AG auf ihrem Grundstück 56 bis 58 Abstellplätze erstellen und bewirtschaften. Foto: Simone Rufli

In Frick liegt der angepasste Erschliessungsplan Hintere Bahnhofstrasse auf. Mit der Verlegung von 56 Abstellplätzen auf die Nordseite des Bahnhofs wird eine Forderung der SBB erfüllt. Gleichzeitig sichert der Erschliessungsplan den Raum für künftige Entwicklungen des Areals ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote