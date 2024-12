In guter Gesellschaft

«Wiehnachte Zäme» in Möhlin

Die römisch-katholische Pfarrei Möhlin vom Pastoralraum Möhlinbach organisiert an Heiligabend ein Zusammensein mit Essen und Musik. Dabeisein dürfen alle.

Janine Tschopp

Sie hatten es beide gut im Leben und möchten den Menschen etwas zurückgeben. So kamen Sandra De Minico aus Möhlin und Elena Giamminelli aus Zeiningen auf den Gedanken, an Heiligabend «Wiehnachte Zäme» zu organisieren. Mit der Idee gingen sie auf Markus Wentink, Diakon und Pastoralraumleiter Möhlinbach, zu. Und schon ist ein neuer Anlass für alle geboren, welche Heiligabend gerne in Gesellschaft verbringen möchten.

Offen für alle

Kochen gehört zu den grossen Leidenschaften von Elena Giamminelli und Sandra De Minico. So freuen sie sich, für alle ein Fondue Chinoise vorzubereiten. Unterstützt werden die beiden Frauen durch zwölf Freiwillige, die sich schnell gefunden haben. «Es freut uns, dass so viele Freiwillige den Anlass unterstützen», erklärt Fabienne Thiévent, Bereichsleitung Diakonie vom Pastoralraum Möhlinbach. Sie koordiniert diesen neuen Anlass. Dass sich neun Tage vor der Feier bereits über zwanzig Personen angemeldet haben, freut die Organisatoren. «Sowohl Einzelpersonen als auch Freundinnen oder Paare haben sich bisher gemeldet», erzählt Fabienne Thiévent. Sie erklärt, dass «Wiehnachte Zäme» für alle offen ist, die Weihnachten in Gemeinschaft verbringen wollen. Unabhängig, ob man sich allein, als Paar oder als Familie anmeldet. Auch sind Angehörige aller Konfessionen herzlich eingeladen, wie Thiévent betont.

Zum ersten Mal

Es ist das erste Mal, dass die römisch-katholische Pfarrei Möhlin an Heiligabend ein Essen für alle organisiert, welche gerne gemeinsam Zeit mit anderen Menschen verbringen möchten. «Wenn es gut ankommt, werden wir dies in Zukunft regelmässig durchführen», erklärt Fabienne Thiévent.

Heiligabend in Gesellschaft

Am 24. Dezember, ab 18 Uhr, organisiert die römisch-katholische Pfarrei Möhlin vom Pastoralraum Möhlinbach im Pfarreizentrum Schallen «Wiehnachte Zäme». Alle sind eingeladen, kostenlos einen Abend in Gesellschaft bei gutem Essen (auch vegetarisch möglich) und Musik zu verbringen. Anmeldung bis morgen Freitag, 20. Dezember, bei fabienne. thiévent@möhlinbach.ch (079 315 18 95) oder pfarramt.moehlin@moehlinbach.ch (061 851 10 54). (jtz)