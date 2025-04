In gefärbtem Wasser baden – ein Aprilscherz

In der Ausgabe vom Dienstag, 1. April, konnte man in der NFZ unter dem Titel «Die Gäste werden zuerst Rot sehen» Folgendes lesen: «Badi Wölflinswil steigert Attraktivität mit Farbbädern.» Es mag interessant geklungen haben und optisch reizvoll sein, aber gebadet wird in Wölflinswil auch in dieser Saison in klarem Wasser, wie Tobias Treier und Dario Buser versichern. Die beiden Anlagewarte haben sich diesen Aprilscherz ausgedacht und zusammen mit der NFZ entwickelt. (sir)