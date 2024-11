In Frick wird weitere drei Jahre geprüft

Mit dem Ziel, den Rückstand bei den Fahrzeugprüfungen abzubauen

Obwohl im Januar 2025 die Prüfungen von Fahrzeugen in der sanierten Prüfhalle in Schafisheim wieder aufgenommen wird, bleibt das Provisorium in Frick für weitere drei Jahre in Betrieb.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Prüfhalle in Schafisheim nähern sich ihrem Abschluss. Ab dem 6. Januar 2025 werden dort wieder Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit geprüft. Das Strassenverkehrsamt hat bereits erste Einladungen verschickt. An der Situation mit dem Provisorium in Frick ändert sich vorerst nichts.

Die Sanierung der Prüfhalle des Strassenverkehrsamts Aargau in Schafisheim hat im Mai 2023 begonnen und dauert bis Ende 2024. Während dieser Bauphase wurden die Fahrzeuge in der Prüfstelle Wettingen sowie den provisorischen Prüfstellen Hendschiken und Frick geprüft. Zudem haben die Partnerbetriebe das Strassenverkehrsamt bei der Abnahme von Fahrzeugprüfungen unterstützt. Die Prüftätigkeit im Provisorium in Hendschiken wird noch vor Weihnachten eingestellt, nachdem dieses während der Sanierungsphase als Übergangslösung diente. Das Provisorium in Frick hingegen bleibt für weitere drei Jahre in Betrieb, um den Rückstand an Fahrzeugprüfungen, der sich in den letzten Jahren ergeben hat, kontinuierlich abzubauen. Somit stehen ab Januar 2025 mit Wettingen, Frick und Schafisheim drei Orte für die Fahrzeugprüfung zur Verfügung.

Dank vorbildlicher Zusammenarbeit habe die Bauphase gut überstanden werden können, betonte André Hostettler, Leiter Technik des Strassenverkehrsamts. «Wir möchten uns bei unseren Kundinnen und Kunden, den Partnerbetrieben sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken. Das gegenseitige Verständnis und die gute Zusammenarbeit haben wesentlich dazu beigetragen, diese herausfordernde Zeit zu meistern.»

Im Kanton Aargau nahm der Fahrzeugbestand seit der Eröffnung der Prüfhalle im Jahr 1973 von rund 161 000 auf knapp 600 000 zu. Mit der Sanierung der Prüfhalle werde sichergestellt, dass der Prüfbetrieb am Standort Schafisheim auch in Zukunft sicher, flexibel und effizient abgewickelt werden könne. (mgt)