«In einer Schnitzelbank erwähnt zu werden, ist eine Ehre»

  07.02.2026 Laufenburg
Die drei Salmtratschä-Schnitzelbänklerinnen Monika Spring (von links), Anita Schraner und Ilse Jehle. Foto: Susanne Hörth
Kein Spruch, kein Auftritt und kein Helgen scheinen vergessen. Ilse Jehle, Anita Schraner und Monika Spring sind voller Erinnerungen an 20 Jahre Schnitzelbank «Salm-Tratschä». Werden es weitere Jahre werden? Die Laufenburgerinnen lachen spitzbübisch und singen mehrstimmig ...

