In diesem Jahr wird «zu Hause» geschwungen

24. Abendschwinget auf der Allmend in Möhlin

Der Fricktaler Abendschwinget des Schwingklubs Fricktal wird am 28. Juni 2025 zu Hause, in Möhlin, ausgetragen. Jung- und Aktivschwinger werden sich auf der Allmend im Kurzholz messen. Neben dem Schwingbetrieb wird für Unterhaltung und Kulinarik gesorgt sein.

Ludwig Dünner

Bereits zum 24. Mal wird der Fricktaler Abendschwinget ausgetragen. Immer wieder führt der in Möhlin ansässige Schwingklub Fricktal sein Rangschwinget «zu Hause» durch. Die Vorbereitungen für den diesjährigen Schwinget auf der Möhliner Allmend laufen auf Hochtouren. Da der OK-Präsident des Abendschwingets und Ehrenpräsident vom Schwingklub Fricktal, David Schreiber, nach einem schweren Skiunfall (die NFZ berichtete) sein Amt im OK zurzeit nicht wahrnehmen kann, wurden die Aufgaben unter den OK-Mitgliedern aufgeteilt. Ein rund zehnköpfiges OK wird auch in diesem Jahr bemüht sein, für alle Athleten sowie die Besuchenden ein Fest zu organisieren, welches in Erinnerung bleiben wird.

Wettkämpfe im und ums Sägemehl

In diesem Jahr sind wiederum die Jung- und Aktivschwinger aus der ganzen Nordwestschweiz zum Fricktaler Abendschwinget eingeladen. Zusätzlich werden noch Gästeschwinger vom Schwingerverband Unterthurgau sowie vom Schwingklub Küssnacht am Rigi in Möhlin zum Wettkampf antreten. Rund zwei Monate nach dem Abendschwinget erfolgt in Mollis mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest der Saisonhöhepunkt für die Spitzenschwinger. Das OK vom Abendschwinget hofft deswegen, dass der eine oder andere Spitzenschwinger aus der Nordwestschweiz den Fricktaler Abendschwinget als weiteren Vorbereitungswettkampf sieht und in Möhlin antreten wird.

Die Jungschw inger werden am Samstagmorgen um 9 Uhr mit ihren Wettkämpfen beginnen. Sie werden im Kurzholz um die Zweige kämpfen. Jeder Jungschwinger wird eine Ehrengabe erhalten. Sind die Schlussgänge der Jungschwinger am Nachmittag beendet, werden um 15.30 Uhr die Aktivschwinger ihre Wettkämpfe beginnen. Um 16 Uhr wird neben dem Sägemehl das Steinstossen beginnen. Der Steinstossfinal mit dem Fricktaler Gedenkstein wird in der Arena durchgeführt.

Unterhaltung und Sommernachtsfest

Neben den sportlichen Leckerbissen im Sägemehl können sich die Besucherinnen und Besucher auch wieder kulinarisch verwöhnen lassen. Sei dies in der Festwirtschaft, im Chalet, an den Aussenständen oder am Abend in der Bar. Im Anschluss ans Rangverlesen der Aktivschwinger, um ca. 20.30 Uhr, wird auf der Allmend das Sommernachtsfest steigen. Die Formation «Brasserie» wird mit Unterhaltungsstücken aus der Blasmusik, die Kummerbuben mit Gesang sowie Christian Ziegler mit einer Feuershow die Besucherinnen und Besucher auf dem Festgelände unterhalten. Ebenfalls wird im Barzelt ein DJ bis in die frühen Morgenstunden für Unterhaltung sorgen. Das OK wählt mit dieser Form der Unterhaltung einen neuen Weg und ist überzeugt, dass so für alle Besuchende etwas dabei ist und es sich lohnt, dem Fest auch nach dem Schwingbetrieb beizuwohnen.