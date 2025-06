In der Neuen Mitte geht es vorwärts

Die Entwicklung rund um das Bahnhofsgebiet Rheinfelden nimmt weiter Fahrt auf: Mit dem Beschluss des Gestaltungsplans Bahnhofsaal und der öffentlichen Auflage des Gestaltungsplans Roniger-Park wird die Entwicklung Neue Mitte konkreter.

Der Stadtrat hat den Gestaltungsplan Bahnhofsaal (Gestaltungsplan B) am 26. Mai 2025 beschlossen und wird diesen nach der Publikationsfrist beim Regierungsrat zur Genehmigung einreichen. Damit werden die baurechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um ein konkretes Baugesuch beurteilen zu können. Dieses will die Grundeigentümerin Realstone SA bald einreichen.

Die Firma Realstone SA plant auf dem Areal südlich und östlich des bestehenden Bahnhofsaals eine Überbauung mit drei neuen Gebäuden für Dienstleistungen und Wohnen (die NFZ berichtete). Um diese Entwicklung zu ermöglichen, hatte die Stadt Rheinfelden an einer ausserordentlichen Einwohnergemeindeversammlung bereits im März 2024 eine Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung beschlossen.

Flugschneise für Fledermaus-Kolonie gesichert

Im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens wurden unter anderem das Verhalten und die Flugroute der geschützten Fledermäuse in der Kolonie der Stadtkirche St. Martin untersucht. «Mit dem vom Stadtrat beschlossenen Gestaltungsplan Bahnhofsaal wird nun entlang der östlichen Parzellengrenze des Areals ein dunkler Flugkorridor mit einer geeigneten Bepflanzung und ohne Beleuchtung gesichert», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt.

Auch beim Roniger-Park geht es einen Schritt weiter: Das Mitwirkungsverfahren und die kantonale Vorprüfung sind abgeschlossen. Somit kann der Gestaltungsplan Roniger-Park nun öffentlich aufgelegt werden. Im Rahmen der Mitwirkung sorgte der geplante Abbruch der Remise für Fragen. «Auf der Grundlage einer ortsbaulichen Interessenabwägung und eines architekturhistorischen Gutachtens kommt der Kanton in seiner abschliessenden Stellungahme zum Schluss, dass der Abbruch aus ortsbaulicher Sicht gut nachvollziehbar ist. Die Denkmalpflege bedauert den Abbruch der Remise, anerkennt aber den Erhalt der Parkanlage und der Villen als grossen Gewinn», hält die Stadt fest.

Für die Öffentlichkeit zugänglich

Markus Klemm und die von ihm gegründete Stiftung Roniger sind Eigentümer der Parzellen auf dem Areal des Gestaltungsplans Roniger-Park. Markus Klemm und die Stiftung Roniger beabsichtigen, den Park zu öffnen und der Bevölkerung zu Tagzeiten als Erholungsraum zur Verfügung zu stellen. Die beiden historischen Villen sollen erhalten bleiben und mit den bestehenden Nutzungen weitergeführt werden. Die Arztpraxis und die Remise an der Bahnhofstrasse sollen einem Neubau für Dienstleistungen weichen. Beabsichtigt ist, hier neue Räumlichkeiten für das Ingenieurbüro Willers zu schaffen und damit die Ablösung des ehemaligen Restaurants Quelle zu ermöglichen. An dessen Standort soll der neue Bushof auf dem Bahnhofplatz erstellt werden. Die notwendig werdenden Landkäufe und -verkäufe sind in einem Vertragswerk bereits geregelt, welches jedoch erst mit der Genehmigung des Gestaltungsplans wirksam wird. (mgt/nfz)

Öffentliche Auflage Gestaltungsplan C:

Roniger-Park

Die Entwürfe, der Erläuterungsbericht sowie der kantonale Vorprüfungsbericht liegen von Freitag, 6. Juni, bis Montag, 7. Juli, im Stadtbauamt zur Einsicht auf oder können online auf www.rheinfelden.ch heruntergeladenwerden.