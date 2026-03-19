In der Fastenzeit «Zukunft säen»

Ökumenischer Gottesdienst in Zuzgen

Mit einem feierlichen Gottesdienst gedachten die drei Kirchen im Wegenstettertal der Fastenzeit: Mit einem ökumenischen Gottesdienst der Pfarrpersonen Godwin Ukatu (römisch katholisch), Hannah Audebert (christkatholisch) und Maria Doka (reformiert) in der römisch-katholischen Kirche Zuzgen.

In seiner Predigt nahm der nigerianische Pfarrer Godwin Ukatu das Motto der Fastenzeit «Zukunft säen» auf und verband es mit dem Jesus-Wort vom Samen, der in die Erde fallen muss, damit er wachsen und Frucht bringen kann: «Nur wenn er in die Erde fällt und ‹stirbt›, kann neues Leben entstehen», so der Pfarrer und erklärte: «So zeigt Jesus, dass auch in scheinbarem Verlust Wachstum und Hoffnung liegen. Zukunft entsteht oft unscheinbar – durch kleine Taten wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl.»

Die Fastenaktion «Zukunft säen» lade dazu ein, bewusst zu überlegen, welche Welt wir weitergeben wollen. «Angesichts von Krieg, Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung braucht es Menschen, die Frieden und Verantwortung leben.» Dabei gehe es nicht nur um die äussere Welt, sondern auch um die innere: Stress, Sorgen und Enttäuschung können unser Herz verhärten. Die Fastenzeit helfe, innerlich neu offen zu werden – für Geduld, Dankbarkeit und Vertrauen. Denn: «Heilung beginnt im Kleinen: In uns selbst, in unseren Beziehungen und Gemeinschaften. So können wir Hoffnung säen und zu einer besseren, achtsameren Welt beitragen.» In einer Zeichenhandlung legten die Anwesenden je ein Samenkorn in die Erde von zwei vorbereiteten Schalen. An den Ostergottesdiensten werden sie sehen können, ob die Saat schon aufgegangen ist.

Im Anschluss zog die Gottesdienstgemeinde weiter zum reformierten Gemeindezentrum, wo drei Ukrainerinnen die traditionelle Borschtsch-Suppe, ein ukrainisches Nationalgericht, zubereitet hatten. Freiwillige Bäckerinnen hatten zudem ein vielfältiges Dessertbuffet vorbereitet, das auch mitten in der Fastenzeit genossen werden durfte. Sowohl im Gottesdienst wie auch beim anschliessenden Essen waren die Teilnehmenden grosszügig: 962.70 Franken zuhanden der ökumenischen Kampagne zur Fastenaktion des HEKS kamen in der Kollekte zusammen. (mgt)