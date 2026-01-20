Immobilien
In der Amtsstube geht es drunter und drüber

  20.01.2026 Stein
Nach dem Schlag auf den Kopf ist beim Gemeindeammann das Gedächtnis weg.
«D Gedächtnislücke» feiert Premiere im Saalbau Stein

Im aktuellen Theaterstück des Theatervereins Stein geht es um Irrungen und Wirrungen in der Amtsstube des Gemeindeammanns Franz Matter. Es ist eine gute Geschichte, die mit vielen Überraschungen und ...

