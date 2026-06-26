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«In den kommenden Jahren gilt es, sparsam zu haushalten»

  26.06.2026 Magden
Carole Binder-Meury dankte für das grosse Vertrauen, das die Stimmbürger dem Gemeinderat entgegenbrachten. Foto: zVg
Carole Binder-Meury dankte für das grosse Vertrauen, das die Stimmbürger dem Gemeinderat entgegenbrachten. Foto: zVg

Es gab wenig Kontroverses zu verhandeln in Magden und alle wollten rechtzeitig vor dem Match Schweiz – Kanada am Mittwochabend zu Hause sein. Und so war es die kürzeste Gemeindeversammlung seit langem.

Edi Strub

Nach knapp zwei Stunden um 20.40 Uhr setzte Gemeindepräsidentin ...

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