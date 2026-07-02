In den Basler Bergen

Das «Sunnebärgchörli» Möhlin nahm am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil. Am Samstag sang man sich im Münster in die Herzen der Zuhörenden und der Jury mit dem Lied «Hesch de Zyt?» von Marie-Theres von Gunten. Eindrücklich, in ...

«Sunnebärgchörli» am Eidgenössischen

Das «Sunnebärgchörli» Möhlin nahm am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil. Am Samstag sang man sich im Münster in die Herzen der Zuhörenden und der Jury mit dem Lied «Hesch de Zyt?» von Marie-Theres von Gunten. Eindrücklich, in dieser grossen Kirche singen zu dürfen.

Am Sonntagmorgen dekorierten Hansruedi Weibel und sein Team am Messeplatz den Umzugswagen mit Geranien, Glocken, Holzleitern, Edelweiss, Bändern und Kirschen. Der Wagen, gezogen von einem herausgeputzten Rapid-Einachser, bot 16 Frauen und Männern Sitzplätze unter Sonnenschirmen, die restlichen gingen zu Fuss und verteilten den zahlreichen Zuschauenden viele Dutzend Kilos feine Fricktaler Kirschen. Der Umzug mit 80 Sujets aus der ganzen Schweiz war ein unvergessliches Erlebnis.

Mittlerweile besteht das «Sunnebärgchörli» Möhlin aus dreissig Sängerinnen und Sängern im Alter von 20 bis 83 Jahren. Dirigentin Ruth Matter Riedi freut sich über den grossen, stimmgewaltigen Jodelchor und schleust die Neuen jeweils möglichst schnell in den Gesangsbetrieb ein.

(mgt)