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In den Basler Bergen

  02.07.2026 Möhlin
Ein stimmgewaltiger Jodelchor: Das «Sunnebärgchörli» am Eidgenössischen in Basel. Foto: zVg
Ein stimmgewaltiger Jodelchor: Das «Sunnebärgchörli» am Eidgenössischen in Basel. Foto: zVg

«Sunnebärgchörli» am Eidgenössischen

Das «Sunnebärgchörli» Möhlin nahm am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel teil. Am Samstag sang man sich im Münster in die Herzen der Zuhörenden und der Jury mit dem Lied «Hesch de Zyt?» von Marie-Theres von Gunten. Eindrücklich, in ...

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