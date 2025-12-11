IN BETHLEHEM IST WAS LOS

Die Christkatholische Kirche in Obermumpf feierte einen Familiengottesdienst am ersten Advent. Eine Gruppe Ministranten begleiteten Pfarrer Stephan Feldhaus beim Einzug in die Kirche, die Kinder wurden eingeladen, beim Aufstellen der Krippenfiguren zu helfen. Nach der Predigt folgte ein Hinweis ...

Die Christkatholische Kirche in Obermumpf feierte einen Familiengottesdienst am ersten Advent. Eine Gruppe Ministranten begleiteten Pfarrer Stephan Feldhaus beim Einzug in die Kirche, die Kinder wurden eingeladen, beim Aufstellen der Krippenfiguren zu helfen. Nach der Predigt folgte ein Hinweis auf die Weihnachtsfeier vom 3. Advent im Restaurant Rössli, wo die Unterrichtskinder von der 1. bis 5. Klasse mit einer Fernsehreportage über die Ereignisse aus Bethlehem berichten. In der Adventszeit laden die Adventsfenster-Eröffnungen in Obermumpf und Wallbach alle herzlich ein. (mgt)