Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Immerhin noch ein Unentschieden

  14.04.2026 Möhlin, Sport
Die beiden Torhüter Robin Santeler und André Strauss (Kadetten) wurden als Best Player geehrt. Foto: Christine Steck
Die beiden Torhüter Robin Santeler und André Strauss (Kadetten) wurden als Best Player geehrt. Foto: Christine Steck

Handball NLB: T V Möhlin – SG GS/Kadetten Espoirs SH 28:28

Der TV Möhlin ging mit einer 16:12-Pausenführung in die Kabine. Danach kamen die Kadetten Espoirs besser zurück und übernahmen das Zepter. Ihr Vorsprung blieb lange bestehen, erst kurz vor dem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote