Immerhin noch ein Unentschieden

Der TV Möhlin ging mit einer 16:12-Pausenführung in die Kabine. Danach kamen die Kadetten Espoirs besser zurück und übernahmen das Zepter. Ihr Vorsprung blieb lange bestehen, erst kurz vor dem ...

Handball NLB: T V Möhlin – SG GS/Kadetten Espoirs SH 28:28

Der TV Möhlin ging mit einer 16:12-Pausenführung in die Kabine. Danach kamen die Kadetten Espoirs besser zurück und übernahmen das Zepter. Ihr Vorsprung blieb lange bestehen, erst kurz vor dem Abpfiff stellte Lucas Grandi mit zwei schnellen Treffern noch auf ein Remis (28:28).

Christine Steck

Die Partie begann ausgeglichen, umkämpft und bescherte früh die ersten Zeitstrafen gegen Kadettens Patrice Bührer (3. Minute), Manuel Speicher (5.) und Julian Kemmerling (8.). Die Möhliner lösten ihr Überzahl-Spiel aber nicht fehlerfrei, scheiterten zweimal vom Siebenmeter oder am präsenten Keeper André Strauss. Trotzdem erwirtschafteten sie sich bis zur zehnten Spielminute ein 6:2. Die gegnerische Auszeit brachte danach neue Kräfte und vor allem Tempo und starke Eins-gegen-Eins-Situationen, welche Möhlins Spiel beeinflussten. Zu viele technische Fehler und offensive Fehlwürfe luden die Gäste förmlich ein aufzuholen (7:6, 15.). Die schwache Wurfeffizienz prägte die Möhliner Offensive weiterhin, aber auch die Gäste leisteten sich einige technische Fehler. Die folgende doppelte Unterzahl ohne Grandi und Mitch Giezeman überstand man ordentlich zum 10:7. Doch als kurz danach, in der 23. Minute, die direkte Rote gegen Abwehrspieler Patrick Schweizer erfolgte, schlich sich doch etwas Bauchweh ein.

Umsomehr, als Giezeman wenig später bereits die zweite Zeitstrafe kassierte. Trotz zerfahrener Minuten, die geprägt waren vom nächsten vergebenen Siebenmeter, zu vielen schwachen Würfen, die der gegnerische Keeper dankend annahm, konnte sich der TV Möhlin ein kleines Polster herausspielen und mit dem coolen Flügeltor von Jan Waldmeier, zum 16:12, in die Kabine gehen.

Zu viele Fehlwürfe in der zweiten Spielzeit

Möhlin tat sich nach dem Seitenwechsel sehr schwer, vergab vorne reihenweise zum Teil klarste Torchancen. Und musste hinnehmen, wie die Gäste aufholten, einen 9:1-Lauf ablieferten und in der 42. Minute mit 21:17 in Führung lagen. Die Auszeit vom sichtlich aufgebrachten Trainer Zoltan Majeri brachte dem Heimteam danach zumindest wieder Zählbares. Sadok Ben Romdhane und Finn Kreuzer überlisteten den Torhüter und hinten parierte Robin Santeler gegen den wurfstarken Manuel Speicher, welcher total acht Treffer erzielte (19:21, 43.). Aber weil die Offensive mit Lucas Grandi und Ardin Berisha danach in alte, nicht erfolgreiche, Muster fiel, steuerten Speicher und Johannes Hedinger zwei satte Treffer bei. Immerhin vom Siebenmeter blieb Berisha danach makellos, verwandelte zwei Siebenmeter souverän. Einen weiteren Glanzpunkt setzte, der für den Penalty eingewechselte, Keeper Noé Roth, der gegen Silas Müller hielt (23:25, 51.). In der Endabrechnung zählte nun jede Aktion. Aber Möhlin konnte erst ab der 56. Minute mit Treffern von Jan Waldmeier und Mitch Giezeman durchstarten und kam in der 57. Minute auf ein 26:27 heran. Noch einmal gingen die Schaffhauser mit zwei Toren in Führung (58.), ehe sich das Blatt wendete. Eine Zeitstrafe gegen die Gäste, ein beherztes Tor durch Grandi und ein zweites wenig später, nach der Santeler-Parade, ermöglichten das fast Unmögliche. Mit der Energieleistung in der finalen Phase sicherten sich die Möhliner doch noch einen Punkt zum 28:28-Unentschieden.

Möhlin mit: Santeler (13/39, 34%), Roth (1/1, 100%); Ceppi (1), Soder, Kreuzer (2), Ben Romdhane (7), Grandi (3), Franceschi, Giezeman (4), Schweizer, John, Waldmeier (5).