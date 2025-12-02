Immer wieder Schupfart im Kopf

Der abtretende Gemeindeammann René Heiz wird Ehrenbürger

Dass seine letzte Gemeindeversammlung als Gemeindeammann etwas speziell würde, damit hatte René Heiz gerechnet. Schliesslich hatte er aus Anlass seines Rücktrittes auf Ende Jahr zum anschliessenden Apéro mit musikalischer Begleitung eingeladen. Aber dass er als neuer Ehrenbürger der Gemeinde Schupfart nach Hause gehen durfte, das war eine grosse Überraschung für ihn.

René Heiz setzte sich bereits in der Schulpf lege für das Dorf ein, bevor er 16 Jahre im Gemeinderat, davon drei Jahre als Vize-Ammann und neun Jahre als Gemeindeammann wirkte. Er hat gerne die Fäden in der Hand – doch diese wurden nach den ordentlichen Traktanden nun von Vize-A mmann Thomas Kyburz übernommen. René Heiz durfte auf einem Sessel auf der Bühne Platz nehmen und die würdigende und humorvolle Rede seines Vizes geniessen. Als Dank für seinen immensen Einsatz und sein grosses Wirken beantragte der Gemeinderat der Versammlung, René Heiz das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Die Anwesenden erteilten ihre Zustimmung mit grossem und langanhaltendem Applaus – Schupfart hat damit einen neuen, verdienten Ehrenbürger.

Geschäfte genehmigt

Zuvor genehmigten die knapp einhundert Stimmberechtigten alle traktandierten Geschäfte, darunter die Einführung von Tagesstrukturen mit dem Primarschulverband Fischingertal (PSVF) als Trägerschaft und einer Defizitgarantie von 9000 Franken pro Jahr für die Pilotphase 2026–2028 (die NFZ berichtete).

Nach den ordentlichen Traktanden informierte der Gemeinderat über verschiedene laufende Projekte, bevor er Personen verdankte, welche auf Ende Jahr ihr Amt oder ihre Anstellung beenden. Ruth Mathis war als Waldhauswart-Stellvertreterin für das gut ausgelastete Schupfarter Waldhaus im Einsatz. Seit 2002 kontrolliert Doris Müller-Amsler mit ihren Kollegen der Finanzkommission Rechnungen, Budgets und Kreditabrechnungen. Christoph Müller sorgte viele Jahre umsichtig für den Strassen- und Gewässerunterhalt. Sie alle durften als Dank für ihren Einsatz ein Präsent entgegennehmen.

Beim anschliessenden von René Heiz offerierten Apéro konnten die Anwesenden die musikalischen Darbietungen der Musikgesellschaft und des Männerchors geniessen. Und so ging manch einer etwas später nach Hause als gedacht. (mgt/nfz)