Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Immer schwieriger, Spielerinnen zu finden»

  10.10.2025 Möhlin, Sport
Trainerin Monique Lindemann (vorne) mit den neuen Spielerinnen. Hinten, von links: Olisa Schmidtseifer, Kira Schwarzmaier und Mia Lanthemann. Foto: zVg
Trainerin Monique Lindemann (vorne) mit den neuen Spielerinnen. Hinten, von links: Olisa Schmidtseifer, Kira Schwarzmaier und Mia Lanthemann. Foto: zVg

Volley Möhlin startet am 18. Oktober in die neue Saison

Abgesehen vom 1.Liga-Team, das bereits am vergangenen Sonntag das erste Auswärtsspiel gegen VBC Thun absolvierte ( 0:3), erfolgt für die übrigen neun Mannschaften der Anpfiff zur neuen Meisterschaft am 18. ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote