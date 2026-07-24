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Imker für einen Tag

  24.07.2026 Rheinfelden
Hana Smejkalova führte die Kinder in die Welt der Bienen ein. Foto: zVg
Hana Smejkalova führte die Kinder in die Welt der Bienen ein. Foto: zVg

Ferienspass bei den Bienen

Zwölf Kinder zwischen 8 und 11 Jahren schlüpften beim Ferienspass für einen Vormittag in die Rolle kleiner Imkerinnen und Imker. Los ging es mit spannenden Fakten rund ums Bienenvolk – wer macht was im Bienenvolk, wie entsteht Honig, und ...

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