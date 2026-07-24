Imker für einen Tag

Ferienspass bei den Bienen

Zwölf Kinder zwischen 8 und 11 Jahren schlüpften beim Ferienspass für einen Vormittag in die Rolle kleiner Imkerinnen und Imker. Los ging es mit spannenden Fakten rund ums Bienenvolk – wer macht was im Bienenvolk, wie entsteht Honig, und warum ist die Königin so wichtig? Danach zogen die Kinder selbst Schutzkleidung an und wagten sich an ihre erste echte Völkerdurchsicht: Sie beobachteten das emsige Treiben aus nächster Nähe und übten sich im Zeichnen von Königinnen – gar nicht so einfach, die Königin zu finden, wenn tau sende Bienen umherschwirren! Anschliessend bastelten sie ihre eigenen Facettenaugen-Brillen und entdeckten so, wie eine Biene die Welt sieht: in tausend kleinen Bildern zugleich. Zum Abschluss liessen es sich alle beim gemeinsamen Honigzmittag gut gehen – frischer Rheinfelder Honig direkt aus der Region, verdient nach diesem vollen Vormittag. Geleitet wurde der Anlass von Hana Smejkalova, Beraterin beim Imkerverein Rheinfelden, die den Kindern mit viel Herzblut einen bleibenden Eindruck von der faszinierenden Welt der Bienen mitgab.

(mgt)