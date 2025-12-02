Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Im Zeichen von Verabschiedungen

  02.12.2025 Gipf-Oberfrick
Gemeinderat Rainer Kunz (von links), Vizepräsident Georg Schmid, Gemeinderat Jos Bovens mit Ehefrau Antonia und Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher. Foto: zVg
Gemeinderat Rainer Kunz (von links), Vizepräsident Georg Schmid, Gemeinderat Jos Bovens mit Ehefrau Antonia und Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher. Foto: zVg

beteiligt sich mit 100 000 Franken am Fricker Kunstrasen

Die 148 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (von 2649 Stimmberechtigten) waren mit allen Vorschlägen des Gemeinderats einverstanden. Aus dem Gemeinderat verabschiedet wurden Roger Merkle nach 12 Jahren und Jos Bovens ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote