Im Zeichen von Verabschiedungen

Die 148 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (von 2649 Stimmberechtigten) waren mit allen Vorschlägen des Gemeinderats einverstanden. Aus dem Gemeinderat verabschiedet wurden Roger Merkle nach 12 Jahren und Jos Bovens ...

beteiligt sich mit 100 000 Franken am Fricker Kunstrasen

Die 148 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (von 2649 Stimmberechtigten) waren mit allen Vorschlägen des Gemeinderats einverstanden. Aus dem Gemeinderat verabschiedet wurden Roger Merkle nach 12 Jahren und Jos Bovens nach 16 Jahren.

Drei Kreditabrechnungen wurden dem Souverän unterbreitet und diskussionslos genehmigt. Der Felmetweg gehört noch zu den wenigen Quartierstrassen im Dorf, die nicht konform ausgebaut sind. Der Ersatz der Wasserleitung, ein einfacher bituminöser Belag mit einer Strassenentwässerung sowie eine Strassenbeleuchtung lösen Kosten von 680 000 Franken aus. Die Stimmberechtigten folgten dem Kreditantrag diskussionslos. Unbestritten war auch der Beitrag von 100 000 Franken an den Ersatz des Kunstrasens des FC Frick.

Ebenfalls keine Wortmeldungen gab es bei der Entschädigung des Gemeinderats für die Amtsperiode 2026-29. Beantragt wurde eine teuerungsbedingte Erhöhung der Gesamtentschädigung für alle fünf Gemeinderäte von aktuell 178 000 Franken auf 188 000 Franken (Kostendach). Die neue Besoldung wurde mit grosser Mehrheit genehmigt.

Keine Schulden

Die Finanzlage von Gipf-Oberfrick ist gut. Aktuell weist die Gemeinde keine Verschuldung auf. Der Steuerfuss von 97% gehört im oberen Fricktal zu den besten Werten. Das Budget 2026 weist einen geringfügigen Ertragsüberschuss aus. Das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 97% genehmigte der Souverän diskussionslos.

Nachdem Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher zügig durch die Versammlung geführt hatte, verblieb genug Zeit für die Verabschiedungen der verschiedenen Behördenmitglieder. Verdankt wurde der Einsatz von Andrea Schaffner (8 Jahre Finanzkommission), Ivo Bischofsberger (12 Jahre Finanzkommission, davon 4 Jahre Präsident), Monika Schwaller (20 Jahre Stimmenzählerin) und Bernhard Erb, der ganze 27 Jahre lang der Steuerkommission angehörte. Verdankt wurde auch das grosse Engagement von Gemeinderat Roger Merkle. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er leider nicht an der Versammlung teilnehmen. Zwölf Jahre gehörte er dem Gemeinderat an. In seiner Amtszeit konnte Gipf-Oberfrick trotz Investitionen von über 16 Millionen Franken die Schulden komplett abbauen und den Steuerfuss um 5% senken.

Ebenfalls geehrt wurde Gemeinderat Jos Bovens. Während 16 Jahren hinterliess er mit grossem Engagement in vielen Bereichen seine Spuren. Er identifizierte sich mit dem Dorf und trieb mit grosser Energie und Ausdauer viele Projekte und Geschäfte bis zum Abschluss voran. Gemeindepräsidentin Verena Buol Lüscher verdankte Jos Bovens mit sympathischen Worten sein immenses Engagement für die Gemeinde. Jos Bovens selbst wiederum bedankte sich bei allen Mitstreitern, den Gemeinderats mitgliedern, den Kommissionsmitgliedern aber auch bei allen Gemeindemitarbeitenden sowie vor allem seiner Frau Antonia für die Unterstützung. (mgt)