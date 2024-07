Im Zeichen der Stabilität

Ende Juni fand die 157. Generalversammlung des Turn- und Sportvereins Rheinfelden statt. Trotz Gewitter und attraktivem Fussballspiel an der Europameisterschaft fanden sich rund 50 Mitglieder und Gäste im neuen Clubhaus des FC Rheinfelden ein.

Präsident Ensar Can berichtete, dass das letzte Vereinsjahr des TSV Rheinfelden primär im Zeichen von Stabilität stand. Denn die Anzahl der Aktivmitglieder habe sich seit 2019 fast vervierfacht. Mit 150 Juniorinnen und Junioren habe der TSV Rheinfelden einen besonderen Fokus auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Man stosse mit dem Wachstum aber an die Kapazitätsgrenzen. Daher sei man im vergangenen Jahr bestrebt gewesen, Stabilität zu schaffen, damit das starke Wachstum auch nachhaltig weitergeführt werden könne. Gleichzeitig rief der Vorstand die Mitglieder auf, sich vermehrt einzubringen und anzupacken, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die ehrenamtlich zu leistende Arbeit stetig zunehme und der Vorstand im Bereich Basketball immer noch eine Vakanz habe. Ensar Can beendete seinen Aufruf mit einem Zitat: «Freiwillige haben nicht unbedingt die Zeit, sondern das Herz».

Jeger neu im Vorstand

Diese Worte schienen gewirkt zu haben, denn bei der Wiederwahl des Vorstandes stellte sich zur grossen Freude aller Anwesenden Naomi Jeger zur Wahl für das Ressort Basketball. Somit konnte der Vorstand nach einem Jahr wieder komplettiert werden. Nach der Generalversammlung kamen dann auch Fussballbegeisterte während dem gemeinsamen Essen auf ihre Kosten. Nur Tore fielen keine bei Frankreich gegen Holland. Bei den TSV Sportarten Basketball und Handball wäre das wohl nicht passiert. (mgt)