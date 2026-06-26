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Im Zeichen der Brustkrebsprävention

  26.06.2026 Rheinfelden
Im Gesundheitszentrum Fricktal trafen sich die Soroptimistinnen. Dabei wurden auch kunstvoll fotografierte Porträts gezeigt.
Im Gesundheitszentrum Fricktal trafen sich die Soroptimistinnen. Dabei wurden auch kunstvoll fotografierte Porträts gezeigt.

4-Club-Treffen der Soroptimist Clubs

Auf Einladung des Soroptimist International Club Fricktal trafen sich kürzlich 70 Vertreterinnen der Soroptimist Clubs Basel, Basel Viva, Liestal und Fricktal zum traditionellen 4-Club-Treffen im Gesundheitszentrum Fricktal (GZF). Im Zentrum der ...

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