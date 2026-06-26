Im Zeichen der Brustkrebsprävention

Auf Einladung des Soroptimist International Club Fricktal trafen sich kürzlich 70 Vertreterinnen der Soroptimist Clubs Basel, Basel Viva, Liestal und Fricktal zum traditionellen 4-Club-Treffen im Gesundheitszentrum Fricktal (GZF). Im Zentrum der ...

4-Club-Treffen der Soroptimist Clubs

Auf Einladung des Soroptimist International Club Fricktal trafen sich kürzlich 70 Vertreterinnen der Soroptimist Clubs Basel, Basel Viva, Liestal und Fricktal zum traditionellen 4-Club-Treffen im Gesundheitszentrum Fricktal (GZF). Im Zentrum der Veranstaltung stand das aktuelle Unionsprojekt «Emotionen in Rosa», das die Sensibilisierung für Brustkrebsprävention und die Unterstützung betroffener Frauen fördert. Der Anlass wurde musikalisch mit Klavierklängen von Luzia Wunderlin, SI Club Fricktal und mit den Begrüssungsworten der Präsidentin Doris Becker eröffnet.

Das Gesundheitszentrum Fricktal gewährte den Teilnehmerinnen einen Einblick in sein integratives Brustzentrum, das regional und schweizweit als anerkanntes Kompetenzzentrum für die Behandlung von Brustkrebserkrankungen gilt.

Den fachlichen Auftakt machte Dr. med. Maik Hauschild, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe, mit seinem Vortrag «Prävention rund um Brustkrebs». Er informierte über aktuelle Erkenntnisse zur Früherkennung, zu Risikofaktoren und zu den Möglichkeiten einer wirksamen Vorsorge. Im zweiten Referat zeigte Dr. med. Stefanie Stirnberg, Oberärztin und Leiterin Integrative Medizin, auf, welche Bedeutung komplementäre und integrative Therapieansätze in der Behandlung und Nachbehandlung von Brustkrebs haben.

Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung eines Behandlungsraumes für die Aromatherapie unter der fachkundigen Führung von Ellen Mirkai, Fachfrau Aromatherapie des Brustzentrums. Im Foyer präsentierte sich zudem die Stiftung «Look Good Feel Better», die krebserkrankte Menschen mit speziellen Workshops und Angeboten unterstützt, um ihr Selbstwertgefühl und Wohlbefinden während der Therapie zu stärken. Die anwesenden Vertreterinnen standen für Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Besonders erfreut zeigte sich der Soroptimist International Club Fricktal über die Teilnahme der Unionspräsidentin Jolanta Jozefowski sowie von Tanja Ziegler, Stiftungsratspräsidentin der Stiftung «Look Good Feel Better». Im Weiteren betonte Christina Christen, Präsidentin von Europa Donna Schweiz, die Dringlichkeit für alle Frauen in der Schweiz, Zugang zu optimaler Früherkennung, Behandlung und Nachsorge bei Brustkrebs zu erhalten.

Ein kreativer Beitrag zum Unionsprojekt «Emotionen in Rosa» bildete der Verkauf von Kunst-Tabletts der Fricktaler Künstlerin und Clubschwester Susi Kramer. Der Erlös kommt direkt dem Unionsprojekt zugute und unterstützt dessen Engagement für Auf klärung, Prävention und Begleitung von Frauen im Zusammenhang mit Brustkrebs sowie Europa Donna Schweiz. Ebenfalls wurden im Grossformat kunstvoll fotografierte Porträts von Frauen ausgestellt, die aufzeigen, dass das Leben auch nach einer Brustkrebsdiagnose weitergeht. Neben den fachlichen Inputs bot das 4-Club-Treffen Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Clubs. (mgt/nfz)