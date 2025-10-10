Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Im Zauber der Wiener Kaffeehauskultur

  10.10.2025 Möhlin, Kultur
Das Trio Sorriso war wieder zu Gast in Möhlin mit Kaffeehausmusik, Geschichten und natürlich mit Kaffee. Foto: zVg
Das Trio Sorriso war wieder zu Gast in Möhlin mit Kaffeehausmusik, Geschichten und natürlich mit Kaffee. Foto: zVg

Am vergangenen Samstag lud 4313 Kultur zum Konzert des Trio Sorriso in der Villa Kym in Möhlin. In gemütlicher Atmosphäre durfte das Publikum weltberühmte klassische Melodien geniessen und dabei in die Wiener Kaffeehauswelt des 19. und des 20. Jahrhunderts eintauchen.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote