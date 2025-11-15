Immobilien
Im Winterschlaf

  15.11.2025 Brennpunkt
Die öffentliche Strasse – hier ab Gebiet Burstel – bis zum Schlossplatz bleibt über die Wintermonate gesperrt.
Die direkte Zufahrt vom Burstel in den Schlossplatz ist eine der meistbefahrenen Waldstrassen in Möhlin. Ungünstige Witterung und missachtetes Fahrverbot sorgen nun für eine längere Sperrung als geplant.

Ronny Wittenwiler

Beim Parkplatz im Gebiet Burstel ...

