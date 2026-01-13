Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Im unteren Fricktal wurde weniger, im oberen mehr geheiratet

  13.01.2026 Fricktal
Im Bezirk Laufenburg gab es ein Plus bei den Trauungen, im Bezirk Rheinfelden gingen die Zahlen leicht zurück. Foto: Pixabay
Im Bezirk Laufenburg gab es ein Plus bei den Trauungen, im Bezirk Rheinfelden gingen die Zahlen leicht zurück. Foto: Pixabay

Die Zahl der Trauungen ist im Regionalen Zivilstandsamt Rheinfelden im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Anders sieht es im oberen Fricktal aus: Dort gab es ein deutliches Plus.

Valentin Zumsteg

Geheiratet wird immer – doch im Jahr 2025 waren die Menschen im ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote