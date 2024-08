Im unteren Fricktal: erneut Stromausfall

Heute Donnerstag kam es in den Gemeinden Möhlin, Zeiningen und Wallbach kurz nach Mittag (ab 12.19 Uhr) erneut zu einem Unterbruch der Stromversorgung. Rund vierzig Minuten später vermeldete die AEW Energie AG, dass der Unterbruch wieder behoben sei, eine Ursache wurde zu diesem Zeitpunkt keine genannt. Bereits am Mittwoch von vergangener Woche kam es zu einem Stromausfall in der Region, betroffen waren damals die Gemeinden Möhlin, Rheinfelden, Wallbach, Zeiningen, Magden, Olsberg und Arisdorf. Der Stromausfall von letzter Woche dauerte von 22.53 bis 0.15 Uhr. (rw)