Im Schutze der Nacht

Ab übermorgen Sonntag, 6. Juli, wird in Frick wieder auf der Hauptstrasse gegraben. Eine weitere Etappe auf dem Weg zum neuen Fricker Wärmeverbund beginnt. Um den Verkehrsfluss möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten in der Nacht statt.

Simone Rufli

Wie bereits im vergangenen Jahr verlagern sich die Grabungsarbeiten für die neuen Versorgungsleitungen der IWB für den Fricker Wärmeverbund auch jetzt wieder pünktlich zum Start der Schul-Sommerferien von den Seitenstrassen auf die Hauptachse. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Coop-Kreisel und der Abzweigung in die Kaistenbergstrasse.

Damit der Verkehr auf der hochfrequentierten Durchgangsstrasse möglichst wenig tangiert wird, werden die Arbeiten in der Sommerferienzeit und – in Absprache mit Kanton und Gemeinde – vorwiegend in der Nacht ausgeführt, und zwar von Sonntagbis Donnerstagnacht jeweils zwischen 20 Uhr am Abend und 5 Uhr am nächsten Morgen. «Tagsüber sind die Gräben mit Stahlplatten abgedeckt, sodass der Verkehr normal in beide Richtungen f liessen kann», erklärt Bauleiter Remo Huggenberger von der Christen + Partner AG auf Anfrage der NFZ. Ganz geräuschlos werden die Arbeiten nicht verlaufen, «es kommt uns aber entgegen, dass in diesem Abschnitt nicht so viele Wohnhäuser unmittelbar an der Strasse stehen.» Wie im bisherigen Verlauf der Arbeiten für den Wärmeverbund bemühe man sich, möglichst effizient vorzugehen.

Nachtarbeit habe einen weiteren Vorteil, so Remo Huggenberger. Tagsüber an der prallen Sonne zu arbeiten, sei bei den aktuellen Temperaturen sehr hart und eine grosse Belastung für den Körper.

Änderungen während der Bauzeit

Die Arbeiten an der Hauptstrasse dauern rund vier Wochen (6. Juli bis 8. August 2025). Während dieser Zeit kommt es gemäss IWB zu folgenden Änderungen:

Die Bushaltestelle Frick Unterdorf auf der Seite des Migros wird in die Bahnhofstrasse verschoben.

Der Fussgängerstreifen im Bereich der Baustelle wird temporär aufgehoben.

Alle Zugänge und Zufahrten zu den Gebäuden an der Hauptstrasse bleiben während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

Während der Aushub- und Rohrbauarbeiten wie auch bei der Grabenverfüllung wird der Verkehr durch einen Verkehrsdienst geregelt.

Die Deckbelagsarbeiten für die Hauptstrasse sollen dann zusammen mit den Belagsarbeiten in der Kaistenbergstrasse und in der Bahnhofstrasse im August ausgeführt werden. (sir)