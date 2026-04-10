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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL - Endlich wieder Schuhe in Möhlin

  10.04.2026 Fricktal

Daniel und Katarina Graf haben sich mit «Topánky – Shoes & Dreams» in Möhlin einen Traum erfüllt.

Er ist ein alter Hase im Schuhbusiness. «Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht», erzählt Daniel Graf und ...

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