IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL - Endlich wieder Schuhe in Möhlin

Er ist ein alter Hase im Schuhbusiness. «Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht», erzählt Daniel Graf und ...

Daniel und Katarina Graf haben sich mit «Topánky – Shoes & Dreams» in Möhlin einen Traum erfüllt.

Daniel und Katarina Graf haben sich mit «Topánky – Shoes & Dreams» in Möhlin einen Traum erfüllt.

Er ist ein alter Hase im Schuhbusiness. «Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht», erzählt Daniel Graf und schmunzelt. Schon seine Lehre hat er bei der damaligen Schuhfabrik Bata in Möhlin absolviert und ist der Branche bis zum heutigen Tag treu geblieben.

Auch seine Frau Katarina Graf verfügt über Erfahrungen als Schuhverkäuferin. Mit der Eröffnung ihres Geschäfts «Topánky – Shoes & Dreams» dort, wo früher das Schuhhaus Wirthlin zu Hause war, haben sich die beiden Ende März einen Traum erfüllt.

Schuhe gehören nach Möhlin»

«Fast tausend Leute aus der Region haben damals in der Bata-Fabrik gearbeitet und der ganze Ort hatte irgendetwas mit Schuhen zu tun», erzählt Daniel Graf. Auch gab es früher vier Schuhgeschäfte in Möhlin, wovon das letzte vor sechs Jahren seine Tore schloss. «Nun ist es höchste Zeit, dass wieder Schuhe nach Möhlin kommen. Schuhe gehören zu diesem Ort», finden Katarina und Daniel Graf.

Farbenfrohe, vielfältige Kollektion

Das Topánky-Sortiment («Topánky» bedeutet übrigens «Schuh» auf Slowakisch) beinhaltet saisonale, trendige und farbenfrohe Schuhe für Damen und Herren sowie Accessoires wie beispielsweise Rucksäcke, Taschen, Socken und Caps. Eine kleine Topánky-Gin-Kollektion wird ebenfalls angeboten.

Insgesamt besteht das Sortiment derzeit aus rund 180 verschiedenen Artikeln. «Das Sortiment wird ständig nach Nachfrage und Aktualität angepasst», erklären die Geschäftsinhaber. Unter anderem sind Schuhe der Marken Sun68, Gola, Timberland, Mephisto, New Balance und Merrell erhältlich. «Wir haben auch einige Barfuss-Schuhe im Angebot», ergänzt Katarina Graf.

Events

Katarina und Daniel Graf planen in ihrem Schuhgeschäft, regelmässig Das Topánky-Team mit Katarina Graf (von links), Gabriella Innocenti und Daniel Graf. Foto: Janine Tschopp

themenbezogene Events oder Night-Shopping durchzuführen. Es könnte sein, dass schon bald eine Flip-Flop-Party mit Caipirinha ansteht … Die Ideen gehen dem motivierten Topánky-Team jedenfalls nicht aus.

Topánky – Shoes & Dreams

Katarina und Daniel Graf

Kanzleistrasse 3, 4313 Möhlin

Tel. 061 851 33 33 www.topanky.ch