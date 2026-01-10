«Im Paradies war auch nicht alles perfekt»

In ihrem dritten Programm nimmt die Kabarettistin Betty Dieterle sich der biblischen Geschichten, Mythologien und philosophischen ...

Die Basler Kabarettistin Betty Dieterle tritt am Samstag, 10. Januar, 20.30 Uhr, mit ihrem Programm «Apocalypso Blues» im Meck in Frick auf.

In ihrem dritten Programm nimmt die Kabarettistin Betty Dieterle sich der biblischen Geschichten, Mythologien und philosophischen Ideen an, die uns und unser Weltbild prägen, und hinterfragt in frecher, kluger und feministischer Weise deren Bedeutung. Wie war das mit Eva und der Schlange? War das Paradies ein Hort der Gleichstellung? Was hat Sheherazade Snakebone, die verführerische Schlange, zum Sündenfall zu berichten? Warum war Xanthippe, die Frau des weisen Sokrates, so wütend? Wie kam es zu mehr als 2000 Jahren Unterdrückung der weiblichen Sicht?

Dank Eigenkompositionen und zweckentfremdeten Coverversionen, dank Clownerie und tiefgründigen Monologen, gepaart mit wunderbaren Balladen und mehrstimmigen Gesängen, wird der «Apocalypso Blues» zum höllischen Genuss auf allen Ebenen. Nichts ist der Punk-Diva Betty Dieterle und der Pianistin und Sopranistin Ursula Oelke zu heilig, um nicht lustvoll durch den Kakao gezogen zu werden, aus dem Adams Rippen geschaffen wurden. Hoffnungslos positiv und voll Vertrauen, dass es wahrscheinlich doch noch schief geht, blicken die beiden Damen fröhlich in eine paradiesisch apokalyptische Zukunft. (mgt)

Mit Betty Dieterle (Text, Spiel, Gesang) und der Pianistin und Sopranistin Ursula Oelke. Bar ab 19 Uhr, Vorstellungsbeginn 20.30 Uhr.