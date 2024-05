Im Juni schwingen die Jungen um Eichenlaub

Nachdem der Schwingklub Fricktal im vergangenen Jahr das Aargauer Kantonalschwingfest durchgeführt hat, ist er turnusgemäss in diesem Jahr mit dem Aargauer Kantonalen Nachwuchsschwingertag an der Reihe. Die rund 250 Jungschwinger aus der Nordwestschweiz werden am 30. Juni in fünf Kategorien um das Eichenlaub und den Tagessieg kämpfen.

Ludwig Dünner

Am 29. und 30 Juni wird sich das Gelände um die Mehrzweckhalle in Schupfart in eine Schwingarena verwandeln. Gestartet wird mit dem Fricktaler Abendschwinget am Samstagnachmittag, wo rund 80 Aktivschwinger erwartet werden. Mit dem Sommernachtsfest am Abend wird das Abendschwinget seinen Ausklang finden. Neben dem Schwingklub Fricktal werden auch die Mitglieder vom Männerchor und dem Turnverein Schupfart helfen, am Sonntagmorgen in der Früh den Festplatz wieder auf Vordermann zu bringen. Bereits um 6.30 Uhr wird das Festgelände geöffnet. Um 8.30 Uhr werden die rund 250 Nachwuchsschwinger mit den Wettkämpfen beginnen.

Schafe für die Tagessieger

Die Nachwuchsschwinger werden am Aargauer Kantonalschwingfest in fünf Kategorien antreten. Die jüngsten Schwinger haben Jahrgang 2016, der ältesten Kategorie gehören die Nachwuchsschwinger mit den Jahrgängen 2007/2008 an. Da diese Schwinger bereits bei den Aktiven mitschwingen, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer über spannende Zweikämpfe freuen. Die Jahrgänge 2007 bis 2009 werden zudem noch für die Selektionen des Eidgenössischen Nachwuchsschwingertages (ENST) kämpfen, welcher am 25. August in Sion stattfindet. Neben den Zweigen, welche rund 30 Prozent der Nachwuchsschwinger erkämpfen, winken noch attraktive Preise. Die jeweiligen Kategoriensieger dürfen sich auf einen Lebendpreis freuen, so wurden von den Schupfarter Schafzüchtern fünf Schafe gestellt, von den Rassen Wa l l iser Schwa rz nasen scha f, Weisses Alpenschaf und Spiegelschaf. Gespendet wurden die fünf Schafe von Martina Heiz, Willi und Anna Malik, Myrta Heiz, Wendolin Leubin, Bea und Jürg Schneider.

Mit Fricktaler Beteiligung

Am Sonntagmorgen werden unter den 250 Nachwuchsschwingern ebenfalls rund 20 Fricktaler Jungschwinger sein. Der Jungschwingerobmann Jürg Mahrer, wird auch seine beiden Söhne Nino und Jannick Mahrer betreuen. Die beiden jungen Helliker werden am Aargauer Nachwuchsschwingertag vor der Haustüre sicher um Spitzenränge kämpfen können. Auch Jonas Bühler und Elias Benz werden um Zweige mitkämpfen können. Auch Sandro Wüthrich und Moriz Truckenmüller durften in diesem Jahr schon mit Eichenlaub nach Hause gehen und werden sicher den Heimvorteil nutzen, um einen weiteren Zweig zu erkämpfen.