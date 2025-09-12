Immobilien
Im Heute das Gestern für morgen bewahren

  12.09.2025 Fricktal
Gastgeber des jährlichen Regiotreffens der Fricktaler Chronisten war am Mittwochabend das Wittnauer «Adlerauge»-Team. Über 40 Personen erlebten spannende Stunden mit Führungen und Informationen. Einem reichhaltigen Nachtessen folgte ein Wort-Café mit mehreren Stationen. Dabei tauschten sich die Anwesenden über redaktionelle Inhalte der Gemeindechroniken, deren Vermarktung und vieles mehr aus. (sh)

 

