Im Heute das Gestern für morgen bewahren

Gastgeber des jährlichen Regiotreffens der Fricktaler Chronisten war am Mittwochabend das Wittnauer «Adlerauge»-Team. Über 40 Personen erlebten spannende Stunden mit Führungen und Informationen. Einem reichhaltigen Nachtessen folgte ein Wort-Café mit mehreren Stationen. Dabei tauschten sich die Anwesenden über redaktionelle Inhalte der Gemeindechroniken, deren Vermarktung und vieles mehr aus. (sh)