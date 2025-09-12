Im Heute das Gestern für morgen bewahren

Im Heute das Gestern für morgen bewahren12.09.2025 Fricktal
Gastgeber des jährlichen Regiotreffens der Fricktaler Chronisten war am Mittwochabend das Wittnauer «Adlerauge»-Team. Über 40 Personen erlebten spannende Stunden mit Führungen und Informationen. Einem reichhaltigen Nachtessen folgte ein Wort-Café mit mehreren Stationen. Dabei tauschten sich die Anwesenden über redaktionelle Inhalte der Gemeindechroniken, deren Vermarktung und vieles mehr aus. (sh)
Gastgeber des jährlichen Regiotreffens der Fricktaler Chronisten war am Mittwochabend das Wittnauer «Adlerauge»-Team. Über 40 Personen erlebten spannende Stunden mit Führungen und Informationen. Einem reichhaltigen Nachtessen folgte ein Wort-Café mit mehreren Stationen. Dabei tauschten sich die Anwesenden über redaktionelle Inhalte der Gemeindechroniken, deren Vermarktung und vieles mehr aus. (sh)