Im Griff der Trockenheit

Das Fricktal weist deutliche Spuren des Hitze-Sommers auf.

Auf Sportplätzen werden Linien sichtbar, die keinem Spiel zugeordnet werden können – es sind Drainage-Leitungen, die aufgrund der extremen Trockenheit des Bodens jetzt sichtbar sind; auf Sonnenblumenfeldern ziehen sich breite Risse durch den Boden; Mais, obwohl noch nicht erntereif, beginnt stellenweise zu verdorren und die Graspiste auf dem Flugplatz in Schupfart erinnert an eine Steppenlandschaft. Eindrücklich sind auch die vergleichenden Satellitenaufnahmen mit Blick auf den Raum Laufenburg, Kaisten, Frick; links im Juli 2025, rechts im Juli 2026. (sir)