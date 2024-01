Im Europapark der Harmonie

Am vergangenen Wochenende fand in Wittnau an zwei Abenden das Jahreskonzert 2024 der Musikgesellschaft unter dem Motto «Europapark in Harmonie» statt. Im ersten Teil präsentierten die Jungmusikantinnen und Jungmusikanten mit dem Namen «Wittolinis» unter der Leitung von Salomon Vogt ihre Stücke. Wie jedes Jahr durfte die Nachwuchsförderung am Konzert nicht fehlen. Innert nur wenigen Proben stellten sie ein vielfältiges Programm auf die Beine. Anschliessend heizte die Tambourengruppe, unter der Leitung von Markus Würsch, ordentlich ein. Mit einem spannenden Programm und Showeinlagen wurde das Publikum unterhalten.

Die Reise im Europapark begann mit der bekanntesten Bahn «Silver Star». Die MG Wittnau spielte dazu einen gleichnamigen Marsch. Die Moderatorin Tamara Bründler führte die Zuhörenden während dem Konzert durch die verschiedenen Länder und Attraktionen. Es wurden viele bekannte Stücke präsentiert, dazu gehört die Musik von Arthur und die Minimoys, Ghostbusters und der Eurovision-Song «Tattoo» aus Schweden. Auch dieses Jahr durften verschiedene Showeinlagen nicht fehlen. Beim Stück «Traumreise Griechenland» wurde zweistimmig mitgesungen. Das Solo von drei Trompeten beim Stück «Espana Cani» entführte das Publikum nach Spanien. Auch die bekannte Musik aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und ein Medley von Adele durften nicht fehlen. Bei der Zugabe «Hemmige» sangen drei Musikanten aus den eigenen Reihen mit. Abgerundet wurde das Konzert mit einem Marsch, präsentiert von der MG Wittnau und der Tambourengruppe. (mgt)