Im Einsatz bei Wind und Wetter

  25.12.2025 Rheinfelden
Engagieren sich gerne: Jowanka Taskoska (links) und Denise Bachmann. Foto: Valentin Zumsteg
Die Rheinfelder Verkehrslotsinnen setzen sich für mehr Sicherheit ein

Egal, ob es regnet oder schneit, seit vielen Jahren sorgen die Rheinfelder Verkehrslotsinnen dafür, dass alle sicher über die Strasse kommen. Ein Lachen und ein paar freundliche Worte gibt es obendrauf; ...

