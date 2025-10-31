Immobilien
Im Aufwind – und jetzt gegen den Leader

  31.10.2025 Möhlin, Sport
Die 1. Liga-Spielerinnen von Volley Möhlin wollen künftig ihre Chancen konsequent nutzen und weitere Punkte einfahren. Foto: zVg
Intensive Partien liegen hinter dem 1. Liga-Team von Volley Möhlin

Gegen Volley Muri Bern fuhren die Spielerinnen zuhause ihren ersten Sieg ein. Am Auswärtsmatch letzten Samstag gegen Volley Münsingen musste das Team von Coach Monique Lindemann und Assistenztrainerin ...

