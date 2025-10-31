Im Aufwind – und jetzt gegen den Leader

Gegen Volley Muri Bern fuhren die Spielerinnen zuhause ihren ersten Sieg ein. Am Auswärtsmatch letzten Samstag gegen Volley Münsingen musste das Team von Coach Monique Lindemann und Assistenztrainerin ...

Intensive Partien liegen hinter dem 1. Liga-Team von Volley Möhlin

Gegen Volley Muri Bern fuhren die Spielerinnen zuhause ihren ersten Sieg ein. Am Auswärtsmatch letzten Samstag gegen Volley Münsingen musste das Team von Coach Monique Lindemann und Assistenztrainerin Aline Marti allerdings eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Dennoch zeigte Volley Möhlin von Spiel zu Spiel eine Leistungssteigerung.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gelang Volley Möhlin am 18. Oktober gegen Volley Muri Bern der erste Erfolg vor heimischem Publikum. Von Beginn weg war spürbar, dass die Spielerinnen gewillt waren, sich zu beweisen. Mit konzentriertem Spielauf bau, mutigen Angriffen und einer soliden Teamleistung gelang es, die Gäste immer wieder unter Druck zu setzen. Sie waren klar das bessere Team auf dem Feld und holten sich mit einem 3:0-Sieg verdient die ersten Punkte der Saison. Auch wenn noch nicht alles perfekt lief, war der Sieg dennoch ein deutliches Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Kein Happy End in Münsingen

Eine Woche später trafen die Schützlinge von Trainerin Monique Lindemann auswärts auf Volley Münsingen. Die Partie begann ausgeglichen. Beide Teams lieferten sich lange, packende Ballwechsel. In den entscheidenden Momenten fehlte aber bei Möhlin jeweils das letzte Quäntchen Durchsetzungsvermögen, um den Satz für sich zu entscheiden. Die ersten beiden Umgänge gingen knapp mit 22:25 und 23:25 an Münsingen. Im dritten Satz konnte Volley Möhlin nicht die gewohnte Leistung abrufen und die Bernerinnen zeigten wenig Schwächen. Das Spiel haben die Fricktalerinnen zwar mit 0:3 verloren, aber sie liessen immer wieder ihr Können aufblitzen und zeigten grossen Einsatz bei jedem Ballwechsel.

Die Leaderinnen zu Gast

Mit dieser Leistung im Rücken blickt das Team optimistisch auf die kommenden Begegnungen. Das Potenzial ist klar erkennbar und die nächsten Chancen auf Punkte sind in Sichtweite. Am kommenden Sonntag empfangen sie bereits um 13 Uhr in der Steinlihalle den aktuellen Tabellenführer Volleyball Franches-Montagnes. Die Möhlinerinnen wollen an die positive Entwicklung der letzten Spiele anknüpfen. Mit konzentriertem Spiel und viel Energie planen sie, vom Heimrecht zu profitieren und ihre Chancen konsequent zu nutzen.

Weitere Teams im Einsatz

Um 11.30 Uhr spielen zudem die U20-Juniorinnen von Volley Möhlin gegen den STV Baden und um 13.45 Uhr sind die U18-Spielerinnen gegen den BTV Aarau im Einsatz. Den Abschluss der Heimrunde bildet das 3. Liga-Pro-Team, das gegen Volley Reusstal um Punkte kämpfen wird. (mgt)