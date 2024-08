«IHR SEID PFEIFEN» – FIRMUNG IN GIPF-OBERFRICK

«Ihr seid Pfeifen», so sprach Abt Christian Meyer vom Kloster Engelberg am letzten Sonntag die 16 Firmandinnen und Firmanden von Frick und Gipf-Oberfrick und alle Gottesdienstbesucher an. Diese Anrede war jedoch nicht als Beleidigung gedacht, sondern als Auftrag fürs Leben. Wir alle sollen offen sein wie eine Orgelpfeife. Denn nur eine offene Pfeife bringt einen Ton hervor. Musikalisch gestalteten die Friday-Night-Singers die schwungvolle Feier in der katholischen Kirche St. Wendelin in Gipf-Oberfrick, während die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick die Gäste beim Apéro vor der Kirche unterhielt. (mgt) Foto: zVg