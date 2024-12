«Ihr seid das Fundament»

Feuerwehr Möhlin geht mit neuen Beförderten ins 2025

Für ausserordentliche Leistungen im abgelaufenen Jahr hat der Gemeinderat wieder Angehörige der Feuerwehr Möhlin befördert. Und: Mein Feuer, dein Feuer – diese Zeiten sind vorbei.

Ronny Wittenwiler

Drei Beförderungen durfte zuletzt an der Chargierten-Versammlung der Feuerwehr Möhlin Gemeinderat Tommy Freiermuth vornehmen: Hansueli Hänni ernannte er per 1.1.2025 zum Gefreiten, Daniel Siegenthaler und Peter Stocker jeweils zum Oberleutnant. Doch bevor Freiermuth seines Amtes waltete, liess er es sich nicht nehmen, im Namen des Gemeinderats seinen Dank an die Feuerwehr Möhlin für die erbrachten Leistungen zu überbringen: «Es gilt, Lob auszusprechen, ihr macht eure Sache sehr gut.» Diese Haltung schlägt sich auch im Gesamtbudget der Gemeinde nieder, welches der Feuerwehr als Sicherheitsorganisation ohne Abstriche die entsprechenden Ressourcen zubilligt. Die Chemie – sie stimmt. Das wurde erst gerade vor kurzem deutlich, als die Gemeinde Möhlin vom Aargauischen Feuerwehrverband als «Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber» ausgezeichnet worden war (vgl. NFZ vom 6. Dezember).

Möhlins Feuerwehrkommandant Richard Urich spricht denn auch davon, wie sehr seitens Gemeinde das Miliz-Feuerwehrwesen gefördert werde. Für diese Weitsicht von Behördenseite, wie er es bezeichnet, zeigt er sich dankbar. «Dass auf der Verwaltung und in den Gemeindewerken Leute arbeiten, die ganz unkompliziert Feuerwehrdienst leisten können, ist toll. Das ist ein sicherer Wert, wenn du dadurch auch tagsüber deine Leute vor Ort im Dorf hast.» Einer dieser Leute ist der nun zum Oberleutnant beförderte Peter Stocker, der in der Gemeinde Möhlin als Leiter Werkhof arbeitet.

Blick übers eigene Feuerwehrmagazin hinaus

Nicht nur die Nähe zu den eigenen Leuten, auch die erweiterte Kooperation war ein Thema anlässlich der Chargierten-Versammlung. Und diesbezüglich richtete Kommandant Urich seinen Blick in den Westen. «Mein Feuer, dein Feuer – diese Zeiten sind längst vorbei. Die Zusammenarbeit mit Rheinfelden funktioniert seit Jahren und wächst weiter. In Sachen Ausbildung arbeitet man immer mehr zusammen.» Im abgelaufenen Jahr hatten die beiden Feuerwehren etwa die Atemschutzausbildung in Thun auf der gemeinsamen Agenda, im kommenden Jahr wird es die gemeinsame Offiziersausbildung sein. «Diese gegenseitige Unterstützung gibt Sicherheit in einer Zeit, in der die Verfügbarkeit von Personal schwieriger wird», sagt Urich. Der Dank des Kommandanten ging ebenso an weitere Feuerwehrorganisationen der Region.

Doch gerade auch die Arbeit seiner Chargierten in der eigenen Feuerwehr wusste Kommandant Urich zu würdigen. Ob bei den Übungen oder im Ernstfall: «Ihr seid das Fundament dieser Feuerwehr. Ihr habt das Zepter in der Hand. Ohne euch geht es nicht.» Und darum hofft Urich, man möge sich nicht zu sehr ausruhen – «denn im nächsten Jahr geht es weiter». Allzeit bereit.