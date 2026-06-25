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Ihr schönstes Sommerfoto in der NFZ

  25.06.2026 Fricktal
Die NFZ freut sich auf Bilder Ihres Sommers. Foto: Archiv NFZ
Die NFZ freut sich auf Bilder Ihres Sommers. Foto: Archiv NFZ

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Hobbyfotografen aufgepasst: Die Neue Fricktaler Zeitung zeigt die schönsten und stimmungsvollsten Sommerfotos ihrer Leserinnen und Leser. Alle Schnappschüsse werden auf der Website präsentiert. Eine Auswahl der Sommerbilder wird in der ...

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