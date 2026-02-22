Immobilien
Ihm verdankt Bad Säckingen seinen Weltruhm

  22.02.2026 Fricktal, Badisch Rheinfelden
Der «Trompeter von Säckingen» ist regelmässig anzutreffen. Foto: Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen
Der «Trompeter von Säckingen» ist regelmässig anzutreffen. Foto: Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen

Joseph Victor von Scheffel wäre am 16. Februar 200 Jahre alt geworden. Jahrzehntelang gehörte er zu den beliebtesten deutschsprachigen Dichtern. Obwohl er keine zwei Jahre seines Lebens in Bad Säckingen verbrachte, machte sein «Trompeter von Säckingen» die Stadt ...

