Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

IG Asyl Laufenburg sucht neue Freiwillige

  10.10.2025 Laufenburg

Seit der Wiedereröffnung der unterirdischen Asylunterkunft finden in Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Binkert-Areal verschiedene Aktivitäten der IG Asyl statt.

Für den Deutschkurs, der jeweils am Freitag von 14 bis 16 Uhr stattfindet, sucht die IG Asyl zurzeit ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote