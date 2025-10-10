IG Asyl Laufenburg sucht neue Freiwillige

Für den Deutschkurs, der jeweils am Freitag von 14 bis 16 Uhr stattfindet, sucht die IG Asyl zurzeit ...

Seit der Wiedereröffnung der unterirdischen Asylunterkunft finden in Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Binkert-Areal verschiedene Aktivitäten der IG Asyl statt.

Für den Deutschkurs, der jeweils am Freitag von 14 bis 16 Uhr stattfindet, sucht die IG Asyl zurzeit dringend neue Kräfte, die beim Unterrichten und der Kinderbetreuung unterstützen. Die Kinderbetreuung findet auch bei den Kleiderausgaben (sporadische Termine) statt. Es braucht keine Vorkenntnisse. Wer gerne Menschen bei der Integration helfen will und dafür etwas Offenheit und Geduld mitbringt, schafft den Einstieg schnell.

Interessierte melden sich bei Dora Freiermuth, Tel. 079 428 68 05 oder freiermuth.d@bluewin.ch (mgt)